ЕК перевела Киеву очередной транш помощи в 1,5 млрд евро

Еврокомиссия (ЕК) перевела Украине очередной транш бюджетной помощи в размере 1,5 млрд евро в рамках программы общим объемом 50 млрд евро, рассчитанной до 2027 года.

Еврокомиссия (ЕК) перевела Украине очередной транш бюджетной помощи в размере 1,5 млрд евро в рамках программы общим объемом 50 млрд евро, рассчитанной до 2027 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, сказано в сообщении ЕК.

"Еврокомиссия перевела второй транш экстренного финансирования Украины в рамках фонда для страны в размере 1,5 млрд евро", - сообщила ЕК.

Первый транш в размере 4,5 млрд евро за первые три месяца 2024 года был выплачен в марте.

ЕК отметила, что после перевода нового транша общий объем помощи Киеву от ЕС вырос, согласно ее подсчетам, до 98,5 млрд долларов. Эта сумма включает свыше 18 млрд евро, которые были переданы из бюджета Евросоюза странам ЕС за прием и размещение украинских беженцев.

Программа ЕС по бюджетной поддержке Киева объемом 50 млрд евро формально рассчитана до конца 2027 года. Однако темп расходования этих средств (1,5 млрд евро в месяц) приведет к тому, что деньги в фонде закончатся уже в сентябре 2026 года.