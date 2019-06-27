Два пилота погибли при аварийной посадке пассажирского Ан-24 в Бурятии - ФОТО - ВИДЕО

Пассажирский самолёт Ан-24 с 43 пассажирами совершил аварийную посадку на севере Бурятии, два пилота погибли, семь человек пострадали, сообщил пресс-секретарь главы республики Алексей Фишев, передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

“Глава Бурятии держит на контроле ситуацию с авиапроисшествием в аэропорту Нижнеангарска. Там совершил аварийную посадку пассажирский самолет. В результате погибли двое пилотов. Пассажиры живы. Спасены 42 взрослых и один ребёнок. Семь человек получили ранения”, — цитирует его РИА Новости.

По его словам, самолёт вылетел из Нижнеангарска в Улан-Удэ утром в четверг, 27 июня. В воздухе у самолёта отказал один двигатель.

“По предварительной информации, при посадке самолёт выехал за пределы взлётно-посадочной полосы 100 метров и совершил столкновение с зданием очистных сооружений. Произошло возгорание самолёта. В настоящее время на месте происшествия работают три расчета ГПС и два ДПК”, — добавил Фишев.