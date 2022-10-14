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Должность исполнительного секретаря СНГ переименовали

Должность исполнительного секретаря СНГ переименовали Во время встречи в узком формате лидеры стран СНГ поддержали предложение о переименовании должности исполнительного секретаря Содружества в должность генерального секретаря.
В регионе
14 октября 2022 г. 13:01
Должность исполнительного секретаря СНГ переименовали

Во время встречи в узком формате лидеры стран СНГ поддержали предложение о переименовании должности исполнительного секретаря Содружества в должность генерального секретаря.

Как передает Report, об этом сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе саммита СНГ.

"В узком формате мы обсуждали переименование должности исполнительного секретаря СНГ в должность генерального секретаря. Я, выступая по этому вопросу, высказал предложение - поскольку вчера мы приняли решение о переименовании должности исполнительного секретаря Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в должность генерального секретаря, еще ранее должность исполнительного секретаря Шанхайской организации сотрудничества была переименована в должность генсека, то в принципе это имеет значение и в отношении исполнительного органа СНГ", - сказал президент Казахстана.

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