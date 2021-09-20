ЦИК России: Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в Думу

Партия "Единая Россия" сохраняет лидерство на выборах в Госдуму с 47,16 процента по федеральному округу.

Партия "Единая Россия" сохраняет лидерство на выборах в Госдуму с 47,16 процента по федеральному округу.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом следует из данных ЦИК после обработки 60,06 процента протоколов УИК.

На втором месте КПРФ с 20,89 процента, на третьем - ЛДПР с 7,9 процента.

В пятерку лидеров, по предварительным данным, попадает партия "Справедливая Россия" с 7,54 процента, за ней следуют "Новые люди" с 5,77 процента.

Таким образом, предварительно, в Госдуму проходят пять партий, преодолевая пятипроцентный барьер.