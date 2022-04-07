Чубайса вызвали в суд по делу о краже

Хамовнический суд Москвы вызвал на заседание бывшего главу "Роснано" и экс-спецпредставителя президента Анатолия Чубайса: он потерпевший по делу о краже и мошенничестве.

Хамовнический суд Москвы вызвал на заседание бывшего главу "Роснано" и экс-спецпредставителя президента Анатолия Чубайса: он потерпевший по делу о краже и мошенничестве.

Как передает Report, об этом рассказал РИА Новости в четверг адвокат одного из фигурантов Вячеслав Макаров.

"Вызвали Чубайса для допроса на заседание 27 апреля в качестве потерпевшего", - сказал адвокат фигурирующего в уголовном деле Мусы Садаева.

Уголовное дело было возбуждено в 2016 году по заявлению Чубайса главным управлением МВД по Московской области.

По делу проходит четверо фигурантов: бывший председатель правления управляющей компании "Роснано" Илья Сучков, бывший член политсовета "Партии народной свободы" (ПАРНАС) Муса Садаев, а также охранники Антон Поляков и Алексей Уляхин.

В зависимости от роли, они обвиняются в краже и мошенничестве в особо крупном размере.

Как писал сам Чубайс в социальных сетях, его бывший деловой партнер Сучков руководил его швейцарской фирмой, а когда чиновникам запретили заниматься бизнесом, он продал ему компанию.

Тогда возник вопрос с особняком, который был оформлен на швейцарскую компанию, бравшую под строительство кредиты: Сучков, по словам Чубайса, потребовал от бывшего босса выкупить недвижимость по завышенной цене – в 50 млн долларов.