​Члены вооруженной группы в Ереване сообщили, что не собираются сдаваться властям

Баку. 23 Июля. REPORT.AZ/ Вооруженная группа, которая в воскресенье захватила полицейскую часть в столице Армении, не собирается сдаваться.

Как передает Report, об этом сообщил в субботу ее участник - один из руководителей радикальной оппозиции Варужан Аветисян, выступая перед представителями СМИ на территории части.

Создание пресс-центра было условием для состоявшегося ранее освобождения последних двух заложников - генерал-майора полиции Вартана Егиазаряна и полковника полиции Валерия Осипяна.

"Мы не собираемся сдаваться, утверждения об обратном не соответствуют действительности, - сказал Аветисян. - Гарантия нашей безопасности - наш народ и наше оружие".

"Не будет никаких уступок, пока не станет ясно дальнейшее развитие событий", - указал другой член группы, Павел Манукян. Объясняя причины нападения именно на полк патрульно-постовой службы полиции, он утверждал, что эта полицейская часть стала "тупым орудием для того, чтобы давить на раны народа". "Мы больше не позволим, чтобы обманывали народ", - сказал Манукян. Он также выразил сожаление в связи с гибелью при возникшей перестрелке полковника полиции Артура Ванояна.

Власти Армении пока не прокомментировали высказывания членов вооруженной группы.