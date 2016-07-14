Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Внешний валовый долг Армении по состоянию на конец марта 2016 года составил 9 045,91 млн. долларов, что больше на 120,76 млн. долларов по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

Как сообщает Report со ссылкой на СМИ Армении, по состоянию на конец марта 2016 года внешние валовые активы РА составили 3 803,76 млн. долларов и за первый квартал 2016 года снизились на 155,71 млн. долларов.

В итоге, чистый внешний долг Армении в первом квартале 2016 года увеличился на 276,46 млн. долларов, составив 5 242,14 млн. долларов.