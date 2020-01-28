​Число жертв землетрясения в Турции достигло 41

В турецкой провинции Элязыг из-под завалов извлекли тело последней жертвы землетрясения.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом в своем Twitter написал глава Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD) Мехмет Гюллюоглу.

"Из-под завалов извлекли тело последней жертвы землетрясения. Продолжаются поиски", - сказал Гюллюоглу.

Тело 41 жертвы извлекли из-под обломков и отправили на машине скорой помощи.

На востоке Турции в 20:55 по местному времени 24 января произошло землетрясение магнитудой 6,8. Эпицентр подземных толчков находился в городке Сивридже в провинции Элязыг.

По данным Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), после землетрясения зафиксировано 228 афтершоков магнитудой 4,0 и выше.