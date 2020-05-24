​Число выявленных случаев COVID-19 в Армении превысило 6600

Количество выявленных случаев заражения COVID-19 в Армении увеличилось до 6 661.

Как передает Report, oб этом в воскресенье сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

Отметим, что за минувшие сутки выявлено 359 новых случаев.

Умер от осложнений коронавируса 81 человек (+четыре за минувшие сутки). Число пациентов с COVID-19, скончавшихся по другим причинам - 33 (+один за истекшие сутки).

Согласно новым данным, число излечившихся от инфекции составляет 3 064. На лечении находятся 3 483 человек.

В стране проведено в общей сложности 50 397 тестов.