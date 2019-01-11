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    Число скончавшихся в Грузии от гриппа достигло 15-ти человек

    Тбилиси. 11 января. REPORT.AZ/ Число скончавшихся в Грузии от тяжелой формы гриппа достигло 15-ти. 

    Как сообщает местное бюро Report, об этом сообщил директор Национального центра по контролю за заболеваниями и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе. 

    По его словам, 5 летальных исходов от сезонного гриппа отмечены в столице Автономной Республики Аджария городе Батуми. 

    Директор центра отметил, что число помещенных в больницу из-за гриппа увеличилось с 616 до 845, а в отделение реанимации - возросло с 39 до 44.

    На данный момент на каждые 100 000 жителей соседней страны приходится 256 заразившихся гриппом. 

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