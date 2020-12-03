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Число инфицированных коронавирусом в Иране превысило 1 млн

Число инфицированных коронавирусом в Иране превысило 1 млн За сутки это число возросло на 13 922
В регионе
3 декабря 2020 г. 15:15

Число заразившихся новым коронавирусом в Иране возросло за сутки на 13 922, общее количество случаев превысило 1 млн. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила сегодня гава департамента по связям с общественностью Минздрава республики Сима Садат Лари.

"Количество новых случаев инфицирования коронавирусом в стране достигло 13 922, а общее число заразившихся составило 1 003 494", - приводит ее слова информационное агентство ISNA.

Представитель Минздрава отметила, что "за прошедшие 24 часа в Иране умерли 358 пациентов, а общее количество летальных исходов [от осложнений после заражения коронавирусом] достигло 49 348".

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