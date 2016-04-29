Численность населения Армении продолжает убывать - ОФИЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ Численность населения Армении по сравнению с апрелем прошлого года снизилась на 12,3 тыс. человек. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявили в Национальной статистической службе Армении.

Численность постоянного населения Армении на 1 апреля нынешнего года составила 2 994,4 тыс. человек.

При этом с начала года население Армении сократилось на 4,2 тыс. человек, что было обусловлено превышением отрицательного миграционного сальдо, которое составляет 5,7 тыс. человек, по сравнению с естественным приростом населения – 1,5 тыс. человек.

Следует отметить, что на 1 января 2016 года численность населения Армении впервые с 70-ых годов составила меньше 3 млн. человек.

Согласно данным Нацстатслужбы, количество родившихся в Армении детей за январь-март 2016 года снизилось на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, составив 9 171.