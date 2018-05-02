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    Четыре оппозиционные партии Турции создали избирательный союз

    Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Народно-республиканская партия Турции, Хорошая партия, Партия Сеадет и Демократическая партия договорились о создании избирательного союза в связи с парламентскими и президентскими выборами в стране, которые пройдут 24 июня.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, протокол в связи с созданием союза партии могут представить в Центральную избирательную комиссию  до 6 мая.

    Для этого последний день - 6 мая.

    Пока не подписано соглашения о создании союза. Сообщается о выдвижении союзом единого кандидата в президенты.

    3 мая лидеры четырех партий проведут общую пресс-конференцию.

    Отметим, что ранее правящая Партия справедливости и развития и оппозиционная Партия националистического движения создали "Республиканский союз".

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