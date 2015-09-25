 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Четыре гражданина Турции погибло во время трагедии в Мекке

    Судьба еще пятерых турецких паломников пока остается неизвестной

    Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ По меньшей мере четыре гражданина Турции погибли в давке в долине Мина близ Мекки, сообщает Report со ссылкой на Anadolu.

    Судьба еще пятерых турецких паломников пока остается неизвестной.

    Трагедия в долине Мина произошла утром в четверг. Два огромных потока паломников столкнулись на небольшой площади в месте слияния двух улиц, ведущих от палаточных городков к месту исполнения одного из важнейших обрядов хаджа - "побивания камнями дьявола". В месте слияния улиц возникла давка, погибли 753 человек, ранения получили как минимум 863. 

    Наследный принц Саудовской Аравии Мухамед бен Найеф аль-Сауд распорядился создать комиссию по расследованию причин давки во время хаджа.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi