​Четыре гражданина Турции погибло во время трагедии в Мекке

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ По меньшей мере четыре гражданина Турции погибли в давке в долине Мина близ Мекки, сообщает Report со ссылкой на Anadolu.

Судьба еще пятерых турецких паломников пока остается неизвестной.

Трагедия в долине Мина произошла утром в четверг. Два огромных потока паломников столкнулись на небольшой площади в месте слияния двух улиц, ведущих от палаточных городков к месту исполнения одного из важнейших обрядов хаджа - "побивания камнями дьявола". В месте слияния улиц возникла давка, погибли 753 человек, ранения получили как минимум 863.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухамед бен Найеф аль-Сауд распорядился создать комиссию по расследованию причин давки во время хаджа.