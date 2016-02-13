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    ​Чавушоглу: Турция продолжит прием беженцев

    Мы приняли 2,5 млн. беженцев из Сирии и 200 тыс. из Ирака

    Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна продолжит политику открытых дверей по отношению к беженцам.

    Как передает Report, об этом он заявил, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу.

    "С 2005 до 2014 год в Турции в шесть раз возросло число беженцев. Турция не в состоянии с этим справляться в одиночку, нужна программа расселения и контроль за миграцией. Мы приняли 2,5 млн. беженцев из Сирии и 200 тыс. из Ирака, в последние дни к нам прибыли еще 10 тыс. сирийских беженцев. Мы потратили на прием беженцев 10 млрд. долларов и продолжаем политику открытых дверей", - заявил Чавушоглу.

    Он добавил, что для решения проблемы нелегальной миграции необходима помощь НАТО и борьба с транснациональной преступной сетью, занимающейся незаконной перевозкой мигрантов.

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