Чавушоглу: Поддержку тюркскому миру все увидели на примере победы в Карабахе

"Турция выступает за скорейшее достижение стабильности, спокойствия и мира в Казахстане и намерена оказать всемерную поддержку этой стране, как от своего имени, так и в рамках Организации тюркских государств".

"Турция выступает за скорейшее достижение стабильности, спокойствия и мира в Казахстане и намерена оказать всемерную поддержку этой стране, как от своего имени, так и в рамках Организации тюркских государств".

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в ходе встречи на тему «Эпоха тихих революций» с представителями действующей Партии справедливости и развития в Анталье.

"Будущее тюркского мира - наша забота. События в Казахстане нас очень волнуют, мы пристально следим за происходящим. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган как действующий председатель Организации тюркских государств провел переговоры с главами государств-членов, прежде всего с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Я также переговорил с главами МИД стран-членов, в том числе Венгрии, которая является страной-наблюдателем в организации", - сказал Чавушоглу.

Турецкий министр сообщил, что во вторник состоится встреча глав МИД стран-членов Организации тюркских государств.

Глава МИД заявил, что некоторые круги осуждают Турцию за то, что она не организовала встречу Организации тюркских государств в первые же дни акций протеста в Казахстане.

По словам Чавушоглу, в ходе телефонного разговора с ним и. о. главы МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди попросил времени для подготовки презентации, с которой выступит перед членами Организации тюркских государств.

"Мы это восприняли с пониманием. И по предложению Казахстана проведем встречу утром во вторник", - сказал турецкий министр.

В этой связи он отметил, что было бы неправильно организовать встречу или принимать какие-либо решения без участия Казахстана, полноправного члена организации.

"Мы надеемся, что Казахстан как можно скорее достигнет стабильности, мира и спокойствия. Мы, Турция и Организация тюркских государств, окажем всемерную поддержку в этом направлении. Проблема других стран-участниц, всего тюркского мира, - это наша проблема. Весь мир увидел это на примере победы в Карабахе", - подчеркнул Чавушоглу.