Бывший начальник охраны Сержа Саргсяна арестован

Бывший начальник охраны экс-президента Армении Сержа Саргсяна Вачаган Казарян арестован.

Бывший начальник охраны экс-президента Армении Сержа Саргсяна Вачаган Казарян арестован.

Как передает Report, об этом адвокат Мгер Акопян сообщил Sputnik Армения.

Юрист заявил, что не может обнародовать подробности дела, поскольку дал подписку о неразглашении тайны следствия.

Напомним, Вачаган Казарян оказался в поле зрения правоохранителей практически сразу же после 2018 года.

Он был задержан 25 июня 2018 года, когда выходил из банка с портфелем, полным денег. У него нашли 123 тыс. долларов и 436 млн драмов ($904 тыс.). При обыске в доме у его супруги нашли 35 млн драмов ($72,5 тыс.), $1,11 млн и 230,5 тыс. евро. А в принадлежащем Казаряну "Янс Клубе" нашли свыше $1,5 млн наличными. Он был арестован, а спустя некоторое время освобожден под залог. За период следствия он вернул в бюджет $5,8 млн.