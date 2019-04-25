Бывший главный судебный пристав Армении просит политическое убежище в России

Бывший главный судебный пристав Армении Мигран Погосян будет просить политическое убежище в России.

Как передаёт Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил адвокат Погосяна, президент Адвокатской палаты Карелии Михаил Ямчитский.

"Ходатайство уже официально подано, надлежащим образом оформлено. Решение (о предоставлении политического убежища) принимает комиссия при президенте Российской Федерации. Основания для этого, на мой взгляд, есть. Миграна Погосяна на родине преследуют по политическим мотивам", - отметил он.

По словам Михаила Ямчитского, вопрос об экстрадиции его подзащитного будет решаться в Генеральной прокуратуре России. Если запрос Армении удовлетворят, у Миграна Погосяна ещё будет право его обжаловать.

"Решение об экстрадиции по общему правилу принимается заместителем генерального прокурора либо генеральным прокурором РФ, то есть это Москва, не Карелия. Впоследствии решение может быть обжаловано в судебном порядке", - добавил Ямчитский.

Ранее бывший глава Службы принудительного исполнения судебных актов (СПИСА) Армении был задержан в России на территории Карелии.