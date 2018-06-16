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    Бывший глава вооруженной группировки карабахских сепаратистов вышел на свободу

    © aysor.am

    Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Бывший глава вооруженной группировки сепаратистского режима на оккупированных территориях Азербайджана - Нагорном Карабахе Самвел Бабаян освобожден из-под стражи.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, соответствующее решение Кассационный суд вынес под гарантии группы депутатов.

    Кассационный суд также изменил меру пресечения в отношении двух других подсудимых по делу под личные гарантии и залог депутатов.

    В ноябре прошлого года суд первой инстанции приговорил Самвела Бабаяна к 6 годам лишения свободы, признав его виновным в подстрекательстве группы лиц к незаконному приобретению, перевозке и хранению оружия – переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла", а также в том, что он путем замены приобрел полученные преступным путем банкноты евро.

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