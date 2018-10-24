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    Болтон: США пока не рассматривают вопрос введения новых санкций против России

    © Report

    Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ США пока не рассматривают вопрос введения новых санкций в отношении России. 

    Как сообщает Report, об этом заявил журналистам советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.

    Советник президента напомнил, что США недавно ввели санкции в отношении России в связи с "делом Скрипалей".

    "Как вы знаете, мы 4 месяца назад ввели санкции в отношении России по делу Скрипалей, и для того, чтобы продлить их или убрать, необходимо, чтобы прошло 6 месяцев. Пока США не рассматривают возможность введения новых", - добавил Дж.Болтон. 

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