Болтон: США пока не рассматривают вопрос введения новых санкций против России

© Report

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ США пока не рассматривают вопрос введения новых санкций в отношении России.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.

Советник президента напомнил, что США недавно ввели санкции в отношении России в связи с "делом Скрипалей".

"Как вы знаете, мы 4 месяца назад ввели санкции в отношении России по делу Скрипалей, и для того, чтобы продлить их или убрать, необходимо, чтобы прошло 6 месяцев. Пока США не рассматривают возможность введения новых", - добавил Дж.Болтон.