Болгария передала Турции соучастника теракта в Стамбуле

Болгария выдала Турции причастного к теракту на проспекте Истикляль в Стамбуле в ноябре 2022 года - Хазни Гёлге. Он помог бежать за границу Билалу Хасан - человеку, который спланировал теракт.

Болгария выдала Турции причастного к теракту на проспекте Истикляль в Стамбуле в ноябре 2022 года - Хазни Гёлге. Он помог бежать за границу Билалу Хасан - человеку, который спланировал теракт.

Как передает Report, об этом сообщает Anadolu.

На основе полученной информации силами безопасности было установлено, что подозреваемый остановился в гостинице "Империал Палас" в Свиленградском районе Болгарии.

Главное управление безопасности (EGM) 7 января обратилось к болгарскому подразделению Интерпола с просьбой разыскать, задержать и экстрадировать Гёлге.

Вслед за задержанием он был депортирован в Турцию через КПП Капыкуле в провинции Эдирне.

После пересечения границы Гёлге был задержан сотрудниками местного управления полиции.

Взрыв на проспекте Истикляль в Стамбуле унес 13 ноября жизни 6 человек.

По данным прокуратуры, теракт в турецком мегаполисе был организован по указанию главарей террористов YPG/РКК, орудующих на севере Сирии.