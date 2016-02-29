Более 50 кораблей Каспийской флотилии России выйдут на учения в море

Баку. 29 февраля. REPORT.AZ/ Более 50 кораблей и судов обеспечения Каспийской флотилии России начали подготовку к выходу в море и проведению учебных стрельб. Как сообщает Report, об этом заявили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО) России.

"В настоящее время экипажи начали отработку и выполнение практических действий - комплекса мероприятий по подготовке корабля к плаванию в море и ведению боевых действий. За оставшиеся два месяца зимнего периода обучения (март и апрель) каждый корабль выполнит комплекс корабельных боевых учений и тренировок, в числе которых ракетные и артиллерийские стрельбы по морским, береговым и воздушным целям", - говорится в сообщении.

Моряки отработают подготовку корабля в высшие степени боеготовности, приготовление к бою и походу, выход из пункта базирования, приемы и способы применения оружия, использование технических средств для обороны и защиты корабля в одиночном плавании. Каждый корабль в зависимости от ранга проведет в море от 8 до 20 суток.