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Захарова: Армения продолжает оставаться членом ОДКБ

Захарова: Армения продолжает оставаться членом ОДКБ Армения продолжает оставаться членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
В регионе
3 мая 2024 г. 17:20
Захарова: Армения продолжает оставаться членом ОДКБ
Мария Захарова

Армения продолжает оставаться членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Как сообщает Report, об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге.

"Армения продолжает оставаться полноправным участником организации и должна нести соответствующие обязательства, включая предусмотренные Договором о коллективной безопасности 1992 года, и Уставом организации 2002 года, а также другими документами. Мы твердо убеждены, что при любых раскладах ОДКБ есть и останется эффективной структурой, ответственной за поддержание безопасности и мира в Евразии, а также безопасности ее государств-членов", -сказала она.

Интенсивно работаем над субстантивным наполнением запланированных в мае-июне в рамках председательства Казахстана заседаний уставных органов объединения, включая встречу министров иностранных дел, которая запланирована на 21 июня, отметила Захарова.

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Версия на английском языке Russian MFA: Armenia remains member of CSTO
Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN: Ermənistan KTMT-nin üzvü olaraq qalır

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