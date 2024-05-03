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Лидеры ЕС и Грузии провели телефонный разговор: "Не упустите историческую возможность"

Лидеры ЕС и Грузии провели телефонный разговор: "Не упустите историческую возможность" Президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель в телефонном разговоре с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе призвал грузинскую сторону "не упускать историческую возможность" вступить в ЕС.
В регионе
3 мая 2024 г. 22:52
Лидеры ЕС и Грузии провели телефонный разговор: Не упустите историческую возможность

Президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель в телефонном разговоре с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе призвал грузинскую сторону "не упускать историческую возможность" вступить в ЕС.

Как передает Report, об этом лидер Евросоюза написал на своей странице в соцсети Х.

"Обсудил в телефонном разговоре с премьер-министром Ираклием Кобахидзе последние события в Грузии и подтвердил полную поддержку ЕС всех грузин, которые ставят европейское будущее своей страны на первое место.

Призыв граждан Грузии к созданию открытого демократического и плюралистического общества должен быть услышан", - отметил Ш.Мишель.

Он подчеркнул, что дискуссия является краеугольным камнем, и сейчас необходим истинный диалог.

"Будущее Грузии принадлежит ЕС. Не упустите этот исторический шанс", - добавил президент Совета ЕС.

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Версия на азербайджанском языке Mişel ilə Kobaxidze arasında telefon danışığı olub: “Tarixi şansı qaçırmayın”

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