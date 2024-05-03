Лидеры ЕС и Грузии провели телефонный разговор: "Не упустите историческую возможность"

Президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель в телефонном разговоре с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе призвал грузинскую сторону "не упускать историческую возможность" вступить в ЕС.
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"Обсудил в телефонном разговоре с премьер-министром Ираклием Кобахидзе последние события в Грузии и подтвердил полную поддержку ЕС всех грузин, которые ставят европейское будущее своей страны на первое место.
Призыв граждан Грузии к созданию открытого демократического и плюралистического общества должен быть услышан", - отметил Ш.Мишель.
Он подчеркнул, что дискуссия является краеугольным камнем, и сейчас необходим истинный диалог.
"Будущее Грузии принадлежит ЕС. Не упустите этот исторический шанс", - добавил президент Совета ЕС.