Лидеры ЕС и Грузии провели телефонный разговор: "Не упустите историческую возможность"

Президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель в телефонном разговоре с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе призвал грузинскую сторону "не упускать историческую возможность" вступить в ЕС.

Президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель в телефонном разговоре с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе призвал грузинскую сторону "не упускать историческую возможность" вступить в ЕС.

Как передает Report , об этом лидер Евросоюза написал на своей странице в соцсети Х.

"Обсудил в телефонном разговоре с премьер-министром Ираклием Кобахидзе последние события в Грузии и подтвердил полную поддержку ЕС всех грузин, которые ставят европейское будущее своей страны на первое место.

Призыв граждан Грузии к созданию открытого демократического и плюралистического общества должен быть услышан", - отметил Ш.Мишель.

Он подчеркнул, что дискуссия является краеугольным камнем, и сейчас необходим истинный диалог.

"Будущее Грузии принадлежит ЕС. Не упустите этот исторический шанс", - добавил президент Совета ЕС.