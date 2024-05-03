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Главы МИД Украины и Чехии обсудили инициативу по закупке припасов для ВСУ

Главы МИД Украины и Чехии обсудили инициативу по закупке припасов для ВСУ Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с чешским коллегой Яном Липавским, в ходе которого стороны обсудили инициативу по закупке боеприпасов для ВСУ.
В регионе
3 мая 2024 г. 17:38
Главы МИД Украины и Чехии обсудили инициативу по закупке припасов для ВСУ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с чешским коллегой Яном Липавским, в ходе которого стороны обсудили инициативу по закупке боеприпасов для ВСУ.

Как передает Report, об этом он написал на своей странице в соцсети "Х".

"Я провел переговоры с Яном Липавским с целью оценить прогресс чешской инициативы и общие усилия по поддержке военной помощи Украине. Мы также скоординировали совместные шаги, чтобы мирный саммит прошел успешно. Я благодарен Чехии за ее дружескую и постоянную поддержку", - написал украинский министр.

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Версия на английском языке Ukraine, Czech Republic mull initiative on assistance to Ukrainian armed forces

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