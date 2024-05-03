Главы МИД Украины и Чехии обсудили инициативу по закупке припасов для ВСУ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с чешским коллегой Яном Липавским, в ходе которого стороны обсудили инициативу по закупке боеприпасов для ВСУ.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с чешским коллегой Яном Липавским, в ходе которого стороны обсудили инициативу по закупке боеприпасов для ВСУ.

Как передает Report, об этом он написал на своей странице в соцсети "Х".

"Я провел переговоры с Яном Липавским с целью оценить прогресс чешской инициативы и общие усилия по поддержке военной помощи Украине. Мы также скоординировали совместные шаги, чтобы мирный саммит прошел успешно. Я благодарен Чехии за ее дружескую и постоянную поддержку", - написал украинский министр.