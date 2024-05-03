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В МИД РФ пожелали Еревану сил для объяснения позиции о конфликте в Украине

В МИД РФ пожелали Еревану сил для объяснения позиции о конфликте в Украине Министерство иностранных дел России пожелало Армении сил для объяснения на антироссийские заявления официального Еревана о позиции в украинском конфликте.
В регионе
3 мая 2024 г. 18:13
В МИД РФ пожелали Еревану сил для объяснения позиции о конфликте в Украине
Мария Захарова

Министерство иностранных дел России пожелало Армении сил для объяснения антироссийских заявлений официального Еревана касательно позиции в украинском конфликте.

Как передает Report, об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге, отвечая на вопрос NEWS.ru.

"Надеюсь, что тем, кто делает такие заявления, хватит сил направить ответ на обращение российских парламентариев, который последовал 24 апреля текущего года. Как только мы получим подобный ответ, мы внимательно его изучим, в первую очередь, наверное, российские парламентарии его изучат и при необходимости прокомментируем публично. Поэтому желаем сил для подготовки ответа", - сказала она.

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