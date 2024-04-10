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МИД РФ: Запад пытается дестабилизировать ситуацию на Южном Кавказе

МИД РФ: Запад пытается дестабилизировать ситуацию на Южном Кавказе Запад пытается дестабилизировать ситуацию на Южном Кавказе.
В регионе
10 апреля 2024 г. 14:20
МИД РФ: Запад пытается дестабилизировать ситуацию на Южном Кавказе
Мария Захарова

Запад пытается дестабилизировать ситуацию на Южном Кавказе

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос NEWS.ru

По ее словам, Запад начал заявлять о себе как о новом посреднике, но конкретные действия свидетельствуют об обратном: "Там идет речь о попытках дестабилизации ситуации, в том числе ее возвращения к худшим периодам истории региона, а также сбора информации, но не в пользу мира в регионе, а в своих целях".

При этом, представитель МИД РФ подчеркнула, что Россия проявляла себя глобально как посредник в урегулировании региональных проблем с высокой степенью эффективности и действуя в интересах мира на пользу всем: "Это не была игра в пользу собственных интересов, это был настоящий вклад в будущее региона. Попытка гармонизировать и найти общие подходы ради установления мира между этими странами [Азербайджан и Армения] и в регионе в целом".

По словам Захаровой, Запад нарушает баланс сил интересов, которые здесь имеются и важны для всех, а не для одного или конкретных государств.

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