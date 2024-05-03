В Тбилиси протестующие собрались у гостиницы, где проходит ежегодная встреча АБР

Несколько сотен протестующих против принятия в Грузии закона об иноагентах собрались перед гостиницей "Параграф" в центре Тбилиси, где проходит ежегодная встреча Азиатского банка развития (АБР).

Несколько сотен протестующих против принятия в Грузии закона об иноагентах собрались перед гостиницей "Параграф" в центре Тбилиси, где проходит ежегодная встреча Азиатского банка развития (АБР).

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

В предыдущие дни акции проходили у парламента Грузии, однако на этот раз участники протеста собрались перед гостиницей, которая находится на площади Свободы, в 200 метрах от парламента. На месте мобилизована полиция, которая задержала одного человека за словесное оскорбление правоохранителей.

Также часть протестующих направилась шествием к расположенному неподалеку офису правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия".