В Турции произошло тяжелое ДТП, есть погибшие и пострадавшие

На трассе Стамбул-Измир в Турции произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли три человека, еще трое получили телесные травмы.

На трассе Стамбул-Измир в Турции произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли три человека, еще трое получили телесные травмы.

Как передает Report , об этом Habertürk сообщает со ссылкой на агентство "Анадолу".

Согласно информации, водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в другой автомобиль, который незадолго до этого попал в ДТП, и еще три других транспортных средства, остановившихся, чтобы помочь второму автомобилю, виновник аварии также сбил пешеходов.

В целом от полученных травмы скончались три человека, еще трое были доставлены в городскую больницу Бурсы.

По факту ведется расследование.