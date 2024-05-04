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В Турции произошло тяжелое ДТП, есть погибшие и пострадавшие

В Турции произошло тяжелое ДТП, есть погибшие и пострадавшие На трассе Стамбул-Измир в Турции произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли три человека, еще трое получили телесные травмы.
В регионе
4 мая 2024 г. 05:17
В Турции произошло тяжелое ДТП, есть погибшие и пострадавшие

На трассе Стамбул-Измир в Турции произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли три человека, еще трое получили телесные травмы.

Как передает Report, об этом Habertürk сообщает со ссылкой на агентство "Анадолу".

Согласно информации, водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в другой автомобиль, который незадолго до этого попал в ДТП, и еще три других транспортных средства, остановившихся, чтобы помочь второму автомобилю, виновник аварии также сбил пешеходов.

В целом от полученных травмы скончались три человека, еще трое были доставлены в городскую больницу Бурсы.

По факту ведется расследование.

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