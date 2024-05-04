В Турции произошло тяжелое ДТП, есть погибшие и пострадавшие

На трассе Стамбул-Измир в Турции произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли три человека, еще трое получили телесные травмы.
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Согласно информации, водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в другой автомобиль, который незадолго до этого попал в ДТП, и еще три других транспортных средства, остановившихся, чтобы помочь второму автомобилю, виновник аварии также сбил пешеходов.
В целом от полученных травмы скончались три человека, еще трое были доставлены в городскую больницу Бурсы.
По факту ведется расследование.