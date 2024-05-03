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Президенты РФ и Таджикистана обсудили ситуацию с трудовыми мигрантами

Президенты РФ и Таджикистана обсудили ситуацию с трудовыми мигрантами Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон в ходе телефонного разговора обсудили проблему трудовой миграции.
В регионе
3 мая 2024 г. 16:25
Президенты РФ и Таджикистана обсудили ситуацию с трудовыми мигрантами

Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон в ходе телефонного разговора обсудили проблему трудовой миграции.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Отмечается, что стороны в деловом и конструктивном ключе обменялись мнениями по актуальным двусторонним темам, включая сотрудничество в борьбе с террористической угрозой, а также в миграционной сфере.

Так, для этого необходимо совершенствование механизмов взаимодействия по линии профильных министерств и ведомств.

"Выражена уверенность, что активизировавшиеся в последнее время попытки определенных сил искусственно нагнетать ситуацию вокруг приезжающих в Россию трудовых мигрантов, в том числе из Таджикистана, будут совместно пресекаться и не смогут нанести ущерб проверенным временем братским отношениям между народами двух стран", - указывает пресс-служба.

Отметим, что 29 апреля посол России в Душанбе Семен Григорьев был вызван в МИД Таджикистана. Ему была вручена нота протеста в связи с "массовыми случаями проявления подчеркнуто негативного отношения" к гражданам Таджикистана на территории РФ.

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Версия на английском языке Presidents of Russia and Tajikistan discuss situation with labor migrants

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