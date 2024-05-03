Россия ввела временный запрет на экспорт сахара

Правительство России ввело временный запрет на вывоз тростникового или свекловичного сахара и химически чистой сахарозы.

Правительство России ввело временный запрет на вывоз тростникового или свекловичного сахара и химически чистой сахарозы.

Как передает Report , об этом говорится в Telegram-канале российского кабмина.

"Ограничение будет действовать до 31 августа 2024 года. Решение направлено на поддержание стабильности внутреннего продовольственного рынка", - отмечается в сообщении.

Постановлением предусмотрены несколько исключений. Так, поставки сахара будут возможны в страны Евразийского экономического союза в определенных объемах.

Решение о временном запрете экспорта сахара было одобрено подкомиссией по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции 5 апреля.