Россия ввела временный запрет на экспорт сахара

Правительство России ввело временный запрет на вывоз тростникового или свекловичного сахара и химически чистой сахарозы.
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"Ограничение будет действовать до 31 августа 2024 года. Решение направлено на поддержание стабильности внутреннего продовольственного рынка", - отмечается в сообщении.
Постановлением предусмотрены несколько исключений. Так, поставки сахара будут возможны в страны Евразийского экономического союза в определенных объемах.
Решение о временном запрете экспорта сахара было одобрено подкомиссией по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции 5 апреля.