Глава исполкома СНГ: Террористы возвращаются из Ирака и Сирии в страны СНГ для подрывной работы

Террористическая активность смещается из сирийско-иракской зоны к южным границам Содружества независимых государств.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев на совещании глав спецслужб стран СНГ в Казани.

"В настоящее время происходит смещение террористической активности из сирийско-иракской зоны к южным границам Содружества. Из этого региона в страны СНГ возвращаются боевики-террористы, подготовленные для ведения подрывной работы", - сказал С.Лебедев.

По его словам, уровень террористической угрозы не снижается, несмотря на все усилия мирового сообщества.