BNN: Отказ Армении от участия в саммите ОДКБ говорит о значительном сдвиге в ее внешней политике

BNN: Отказ Армении от участия в саммите ОДКБ говорит о значительном сдвиге в ее внешней политике

Решение премьер-министра Армении Никола Пашиняна не участвовать в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) говорит о значительном сдвиге во внешней политике Армении, которая традиционно была тесно связана с Россией.

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Решение премьер-министра Армении Никола Пашиняна не участвовать в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) говорит о значительном сдвиге во внешней политике Армении, которая традиционно была тесно связана с Россией. Как передает Report, об этом говорится в статье издания BNN Breaking. "Отношения между Россией и Арменией в последнее время ухудшились... В настоящее время Армения изучает множество путей диверсификации своих механизмов безопасности, и этот шаг рассматривается как попытка уменьшить ее зависимость от России. Решение пропустить саммит ОДКБ является частью этой более широкой стратегии", - считает автор. В публикации отмечается, что критика премьер-министра Пашиняна в адрес ОДКБ за неспособность защитить интересы Армении только подлила масла в огонь. Однако важно отметить, что Армения не приняла официального решения о выходе из ОДКБ. "Россия давно испытывает подозрения по поводу влияния Запада на Армению. В связи с решением премьер-министра Пашиняна не участвовать в саммите ОДКБ ожидается дальнейшая эскалация напряженности в отношениях между Арменией и Россией", - подчеркивает автор. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке BNN: Armenia skips CSTO summit signaling shift in foreign policy