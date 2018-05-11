Бинали Йылдырым ответил Николу Пашиняну

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Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ "Если Армения отступится от продолжающейся годами враждебной позиции по отношению к Турции, то мы можем предпринять соответствующие шаги".

Как сообщает Report со ссылкой на Hurriyet, об этом премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сказал в ответ на заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

"Если Армения отступится от неверной позиции в отношении нашей территориальной целостности и границ, захочет открыть новую страницу, то мы можем ответить взаимностью. Потому что Турция не намерена проявлять враждебность по отношению к кому-либо, особенно к соседям. Поэтому если в позиции Армении будет какое-то смягчение, то мы в интересах нашей страны можем это оценить", - отметил премьер-министр.