Бинали Йылдырым: Обещаем, что изменники не смогут объединиться против Турции

Анкара. 12 июля. REPORT.AZ/ "Попытка государственного переворота 15 июля оставила глубокий след у всех нас. Это был удар по демократии. Мы проклинаем это. С уважением вспоминаем получивших ранения и ставших шехидами".

Как сообщает корреспондент Report, об этом премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил на конференции "Триумф национальной воли: Заметка, вошедшая в историю", проведенной в головном офисе AKP в Анкаре.

"Путь шехидов - это наш путь. Они лишились своих жизней на нашем пути, спасли Турцию. Были проведены расследования в связи с произошедшим 15 июля. На площадь выходили те, кто был в самом расцвете сил. Той ночью каждый вышел на улицы по собственной воле, они сделали это ради Турции. Мы склоняем головы перед ними, я горжусь тем, что являюсь гражданином Турции. В тот день вся Турция объединилась. Народ не предал свое достоинство. Мы обещаем, что изменники не смогут объединиться против Турции.

Будьте уверены, что мы прольем свет не только на наше будущее, но и на прошлое. Не позволим эксплуатировать нашу религию и ценности. Не беспокойтесь, театры в судах арестованных в связи с этим происшествием ничего не изменят. Мы не сомкнем глаз, пока все виновники не будут наказаны. Мы будем делать все, что необходимо. Не дадим врагам Турции возможности".