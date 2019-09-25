Президент Туркменистана инициировал переход к двухпалатной системе парламента

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на заседании Халк Маслахаты (высшего представительного органа) выступил с инициативой перехода к двухпалатной системе парламента, передает Report со ссылкой на государственное агентство "Туркменистан сегодня".

"Президент Гурбангулы Бердымухамедов выступил с инициативой перехода на двухпалатную систему и объединения Халк Маслахаты и Меджлиса (парламента - ред.) в единую систему органов представительной и законодательной власти", - говорится в сообщении.