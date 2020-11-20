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Армянский министр подал прошение об отставке из-за неудачного испытания БПЛА

Армянский министр подал прошение об отставке из-за неудачного испытания БПЛА "Хоть он поднял БПЛА в небо перед камерами и на глазах у наблюдателей, летательный аппарат упал через несколько метров"
В регионе
20 ноября 2020 г. 11:11
Армянский министр подал прошение об отставке из-за неудачного испытания БПЛА

Из-за неудавшегося испытания беспилотных летательных аппаратов в Армении министр транспорта, связи и информационных технологий этой страны Акоп Аршакян в ближайшее время будет отправлен в отставку.

Как передает Report, информацию распространило издание "Грапарак".

“В период войны произошло много интересных событий и неудач. Мы постепенно их изучим. Некоторые правительственные чиновники в период боев пытались проводить опыты. Один из них министр Акоп Аршакян. Он взял с собой большое количество людей, чтобы испытать БПЛА в Горисе. Хоть он поднял БПЛА в небо перед камерами и на глазах у наблюдателей, летательный аппарат упал через несколько метров. В министерстве заявили, что вопрос не комментируется", - отмечается в статье.

Сообщается, что А.Аршакян уже подал прошение об отставке, вопрос будет решен через несколько дней.

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