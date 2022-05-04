Армянская оппозиция призвала к забастовке и продлению бойкота учебных занятий

Представитель оппозиционной фракции "Армения" Ишхан Сагателян сегодня с 12:00 до 14:00 призвал граждан страны вновь выйти на акции протеста - перекрыть дороги и улицы.

Представитель оппозиционной фракции "Армения" Ишхан Сагателян сегодня с 12:00 до 14:00 призвал граждан страны вновь выйти на акции протеста - перекрыть дороги и улицы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на армянскую прессу.

"Мы должны собраться на этой площади в 15:30. Завтра (сегодня - ред.) в парламенте Армении состоится сессия вопросов и ответов с правительством. В 16:00 Никол (премьер-министр Пашинян - ред.) прибудет в парламент. Мы должны быть здесь в 15:30, чтобы предъявить ему требование подать в отставку. Для этого очень важно ваше участие", - сказал он.

Сагателян призвал к забастовке и продлению бойкота учебных занятий.

"Не отправляйте ваших детей в школу. Очень важно присутствие всех на этой площади. В ближайшие дни мы окончательно должны зафиксировать, что у них нет власти. Нас изо дня в день, каждую минуту становится все больше и больше. Мы пойдем до конца", - сказал оппозиционер.