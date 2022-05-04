О нас
Аудио новости

Армянская оппозиция призвала к забастовке и продлению бойкота учебных занятий

Армянская оппозиция призвала к забастовке и продлению бойкота учебных занятий Представитель оппозиционной фракции "Армения" Ишхан Сагателян сегодня с 12:00 до 14:00 призвал граждан страны вновь выйти на акции протеста - перекрыть дороги и улицы.
В регионе
4 мая 2022 г. 04:14
Армянская оппозиция призвала к забастовке и продлению бойкота учебных занятий

Представитель оппозиционной фракции "Армения" Ишхан Сагателян сегодня с 12:00 до 14:00 призвал граждан страны вновь выйти на акции протеста - перекрыть дороги и улицы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на армянскую прессу.

"Мы должны собраться на этой площади в 15:30. Завтра (сегодня - ред.) в парламенте Армении состоится сессия вопросов и ответов с правительством. В 16:00 Никол (премьер-министр Пашинян - ред.) прибудет в парламент. Мы должны быть здесь в 15:30, чтобы предъявить ему требование подать в отставку. Для этого очень важно ваше участие", - сказал он.

Сагателян призвал к забастовке и продлению бойкота учебных занятий.

"Не отправляйте ваших детей в школу. Очень важно присутствие всех на этой площади. В ближайшие дни мы окончательно должны зафиксировать, что у них нет власти. Нас изо дня в день, каждую минуту становится все больше и больше. Мы пойдем до конца", - сказал оппозиционер.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Главы государств Украины и Польши обсудили ситуацию в Мариуполе
Главы государств Украины и Польши обсудили ситуацию в Мариуполе
4 мая 2022 г. 03:22
Зеленский озвучил два требования к России
Зеленский озвучил два требования к России
4 мая 2022 г. 01:44
В Украине столкнулись автобус, легковушка и бензовоз, погибли 27 человек
В Украине столкнулись автобус, легковушка и бензовоз, погибли 27 человек
4 мая 2022 г. 01:32
Россия впервые обстреляла ракетами Закарпатье
Россия впервые обстреляла ракетами Закарпатье
4 мая 2022 г. 01:13
Зеленский: На восстановление Украины потребуется по меньшей мере $600 млрд
Зеленский: На восстановление Украины потребуется по меньшей мере $600 млрд
4 мая 2022 г. 00:34
Грузинские священнослужители посетят Карабах
ФотоГрузинские священнослужители посетят Карабах
3 мая 2022 г. 22:33
ООН и МККК эвакуировали с завода Азовсталь более 100 мирных жителей
ООН и МККК эвакуировали с завода "Азовсталь" более 100 мирных жителей
3 мая 2022 г. 21:32
Оппозиция двинулась по улицам Еревана в протестном шествии
Оппозиция двинулась по улицам Еревана в протестном шествии
3 мая 2022 г. 21:20
ВСУ освободили еще один населенный пункт под Харьковом
ВСУ освободили еще один населенный пункт под Харьковом
3 мая 2022 г. 20:32
Главы МИД Турции и Ирана провели телефонный разговор
Главы МИД Турции и Ирана провели телефонный разговор
3 мая 2022 г. 19:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi