В Армении признали факт передачи истребителей России

Хотя команда премьер-министра Никола Пашиняна хранила молчание относительно отправки Арменией истребителей Су-30 в Россию для поддержки оккупации Украины, проправительственные телеграммы не стали отрицать правду и признали данный факт. В комментариях гово

Хотя команда премьер-министра Никола Пашиняна хранила молчание по поводу отправки Арменией истребителей Су-30 в Россию для поддержки военных действий в Украине, проправительственные телеграмм-каналы не стали отрицать правду и признали данный факт. "Армения - суверенная страна, нам решать, отправлять самолеты в Россию или нет", "Это не является неправильным решением", пишут пользователи в комментариях. Но при этом факт военного вторжения в Украину замалчивается.

Как передает Report, об этом сообщил турецкий телеканал Haber Global.

Никол Пашинян подвергся критике в армянском сегменте социальных сетей за то, что в качестве доказательства показал чиновникам НАТО истребители Су-30, контрабандно доставленные из Сирии вместо тех, что были переданы России. "Армения - суверенная страна, мы никому ничего не должны доказывать, Пашинян просто проявил слабость", - говорится в одном из комментариев.

С другой стороны, эта ситуация также привела к кризису в отношениях между Москвой и Ереваном. Новость Haber Global о том, что самолеты Су-30 были переброшены в Россию вместе с армянскими пилотами, продемонстрировала слабость армянских спецслужб. Утечка секретной информации в прессу поставила Пашиняна в неловкое положение перед РФ. Между двумя странами возникла дипломатическая напряженность.

Теперь все внимание устремлено на реакцию западных стран. Закроет ли мир глаза на поддержку Арменией оккупации Украины, и ответит ли эта страна за свои действия?

Отметим, что новость о поддержке Арменией России истребителями и пилотами была впервые обнародована телеканалом Haber Global. Хотя лидер Армении Никол Пашинян сначала отрицал данный факт, спутниковые снимки, опубликованные Haber Global, позже заставили его замолчать. Подобным действием Армения стала соучастницей войны. Чтобы создать видимость, что истребители вовсе не покидали страну, правительство Армении срочно привезло из Сирии самолеты Су-30 и продемонстрировало их представителям НАТО.

Армения до сих пор не отреагировала на спутниковые снимки, опубликованные Haber Global на прошлой неделе, точнее, не смогла. Потому что было истинное положение вещей очевидно.