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Армения и Тунис решили отменить въездные визы для дипломатов

Армения и Тунис решили отменить въездные визы для дипломатов Армения и Тунис решили отменить въездные визы для дипломатов.
В регионе
6 декабря 2023 г. 17:33
Армения и Тунис решили отменить въездные визы для дипломатов

Армения и Тунис решили отменить въездные визы для дипломатов.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба МИД Армении.

Отмечается, что соответствующее соглашение было подписано в рамках встречи в Тунисе замминистра иностранных дел Армении Ваана Костаняна и министра иностранных дел, миграции и тунисцев за рубежом Набиля Аммара.

Стороны также подписали меморандум о межведомственных политических консультациях.

Достигнуты договоренности об углублении сотрудничества в сфере образования, культуры, туризма, гражданской авиации, здравоохранения, ИТ и на других направлениях, представляющих взаимный интерес.

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