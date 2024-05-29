Архиепископ Галстанян и его сторонники двинулись в сторону здания МВД Армении

Лидер оппозиционного движения Армении "Тавуш во имя родины", архиепископ Баграт Галстанян на встрече со своими сторонниками объявил, что двинется в сторону МВД и потребует встречу с главой ведомства.

Лидер оппозиционного движения Армении "Тавуш во имя родины", архиепископ Баграт Галстанян на встрече со своими сторонниками объявил, что двинется в сторону МВД и потребует встречу с главой ведомства по поводу инцидента в Сардарапате с участием Католикоса.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

"Пойдем к министерству внутренних дел, чтобы получить объяснение, понять: министр ли отдал приказ, или ему отдают приказы", - сказал Галстанян.

Оппозиционеры движутся по одной из центральных улиц столицы в сторону министерства внутренних дел.

Отметим, что накануне полиция пыталась Гагерину II и сопровождавшим его лицам преградить путь к мемориальному комплексу. Спустя время им все же удалось попасть на территорию комплекса.