Аргентина и Иран подали заявки на вступление в БРИКС

Аргентина и Иран подали заявки на вступление в БРИКС.

Аргентина и Иран подали заявки на вступление в БРИКС.

Как передает Report, об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

"Пока в Белом доме думали, что бы еще в мире отключить, запретить и испортить, Аргентина и Иран подали заявки на вступление в БРИКС", - написала дипломат.

В свою очередь, официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде подтвердил в Telegram-канале иранского внешнеполитического ведомства, что власти страны подали заявку на членство в БРИКС.

В связи с этим дипломат выразил надежду, что Иран сможет продолжать приносить пользу, а БРИКС добавит его государству ценности.

Ранее президент Аргентины Альберто Фернандес на заседании в формате "БРИКС плюс" заявил о желании его страны стать полноправным членом данного объединения, в которое уже входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.