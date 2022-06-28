Аргентина и Иран подали заявки на вступление в БРИКС.
Как передает Report, об этом в своем
"Пока в Белом доме думали, что бы еще в мире отключить, запретить и испортить, Аргентина и Иран подали заявки на вступление в БРИКС", - написала дипломат.
В свою очередь, официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде подтвердил в Telegram-канале иранского внешнеполитического ведомства, что власти страны подали заявку на членство в БРИКС.
В связи с этим дипломат выразил надежду, что Иран сможет продолжать приносить пользу, а БРИКС добавит его государству ценности.
Ранее президент Аргентины Альберто Фернандес на заседании в формате "БРИКС плюс" заявил о желании его страны стать полноправным членом данного объединения, в которое уже входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.