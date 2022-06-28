О нас

Аргентина и Иран подали заявки на вступление в БРИКС

Аргентина и Иран подали заявки на вступление в БРИКС Аргентина и Иран подали заявки на вступление в БРИКС.
В регионе
28 июня 2022 г. 01:21
Аргентина и Иран подали заявки на вступление в БРИКС

Аргентина и Иран подали заявки на вступление в БРИКС.

Как передает Report, об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

"Пока в Белом доме думали, что бы еще в мире отключить, запретить и испортить, Аргентина и Иран подали заявки на вступление в БРИКС", - написала дипломат.

В свою очередь, официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде подтвердил в Telegram-канале иранского внешнеполитического ведомства, что власти страны подали заявку на членство в БРИКС.

В связи с этим дипломат выразил надежду, что Иран сможет продолжать приносить пользу, а БРИКС добавит его государству ценности.

Ранее президент Аргентины Альберто Фернандес на заседании в формате "БРИКС плюс" заявил о желании его страны стать полноправным членом данного объединения, в которое уже входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Число погибших в результате землетрясения в Афганистане превысило 1000 человек
Число погибших в результате землетрясения в Афганистане превысило 1000 человек
22 июня 2022 г. 14:15
Опрос: 80% европейцев поддерживают экономические санкции в отношении России
Опрос: 80% европейцев поддерживают экономические санкции в отношении России
22 июня 2022 г. 13:18
Число жертв землетрясения на востоке Афганистана выросло до 1 500
Число жертв землетрясения на востоке Афганистана выросло до 1 500
23 июня 2022 г. 03:27
Макрон прокомментировал решение ЕС
Макрон прокомментировал решение ЕС
23 июня 2022 г. 23:48
Посол Турции о помощи Азербайджана: Это называется братская помощь
Посол Турции о помощи Азербайджана: Это называется братская помощь
25 июня 2022 г. 00:14
Пресс-секретарь Эрдогана: Карабахская проблема решена азербайджано-турецким союзом
Пресс-секретарь Эрдогана: Карабахская проблема решена азербайджано-турецким союзом
27 июня 2022 г. 00:06
В Азербайджане ряд лиц могут быть допущены к собеседованию на госслужбу без прохождения экзамена
В Азербайджане ряд лиц могут быть допущены к собеседованию на госслужбу без прохождения экзамена
23 июня 2022 г. 02:44
Чехия решила не выдавать визы россиянам и белорусам до конца марта 2023 года
Чехия решила не выдавать визы россиянам и белорусам до конца марта 2023 года
23 июня 2022 г. 11:25
В Баку пройдет турецко-азербайджанский бизнес-форум и выставка по медицине
ФотоВ Баку пройдет турецко-азербайджанский бизнес-форум и выставка по медицине
23 июня 2022 г. 17:25
Лавров: Минская группа ОБСЕ прекратила свою деятельность 
Лавров: Минская группа ОБСЕ прекратила свою деятельность 
24 июня 2022 г. 13:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi