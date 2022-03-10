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Арестович назвал количество взятых в плен в Украине российских срочников

Арестович назвал количество взятых в плен в Украине российских срочников В Украине в плену находятся 250-300 военнослужащих срочной службы российской армии.
В регионе
10 марта 2022 г. 11:48
Арестович назвал количество взятых в плен в Украине российских срочников

В Украине в плену находятся 250-300 военнослужащих срочной службы российской армии.

Как сообщает Report со ссылкой на УНИАН, об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович.

"Я могу сказать, сколько их есть в плену - их там не меньше 250-300 человек, только срочников", - сказал Арестович.

Он заявил, что 9 марта в Киеве прошла пресс-конференция с участием пленных срочников.

"Срочники рассказали много интересных вещей, срочники-разведчики 15-й отдельной мотострелковой бригады, которая перед этим воевала в Сирии, так называемые "миротворцы", которые входили в Нагорный Карабах и которые до этого на Донбассе воевали. Они очень много рассказали про Сирию и Донбасс, и про сирийские методы в Украине, когда они окружают города, и поскольку армию победить не могут, пытаются победить население как сейчас, в Мариуполе", - сказал Арестович.

По его словам, трудно сказать, сколько российских срочников воюет в Украине, но нет ни одного направления, где проходят боевые действия, чтобы не было таких военнослужащих.

Арестович считает, что минимум половина личного состава российской армии, которая участвует в войне в Украине, - это срочники.

"Речь идет о том, что здесь, по моим прикидкам, не меньше 80-100 тыс. срочников", - заявил Арестович.

Также он считает, что половина погибших в Украине российских солдат также срочники.

Ранее Минобороны РФ признал, что среди задействованных в Украине военных есть срочники.

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