Арагчи: Слова и действия американцев расходятся

Желание вести переговоры в то время, когда агрессия продолжается, а в регион направляются военные и техника, является показателем противоречия между действиями и словами американцев.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Tasnim, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в ходе состоявшегося телефонного разговора с турецким коллегой Хаканом Фиданом.

Стороны провели обмен мнениями о процессах в регионе, а также о последствиях продолжающейся военной операции США и Израиля против Ирана.

Х. Фидан, коснувшись продолжающихся консультаций с рядом стран региона, подчеркнул, что Турция продолжит усилия по содействию прекращению войны.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что, несмотря на продолжающиеся контакты сторон по мирному урегулированию конфликта, США продолжат наносить удары по Ирану.

Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля, а также атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией ряд государств региона временно закрыл воздушное пространство. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

Позднее стало известно, что США направили властям Ирана план из 15 пунктов по прекращению ближневосточного конфликта.