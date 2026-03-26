    Əraqçi: Amerikalıların davranışları ilə sözlərində ziddiyyət var

    Region
    • 26 mart, 2026
    • 19:59
    Əraqçi: Amerikalıların davranışları ilə sözlərində ziddiyyət var

    Təcavüzün davam etdiyi, regiona hərbi qüvvə və texnika göndərildiyi bir vaxtda danışıqlar aparmaq istəyi amerikalıların davranışları ilə sözlərindəki ziddiyyətin göstəricisidir.

    "Report" "Tasnim" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bunu İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi türkiyəli həmkarı Hakan Fidanla baş tutan telefon danışığı zamanı deyib.

    Bildirilib ki, telefon danışığında regiondakı proseslər, habelə ABŞ və İsrailin İrana qarşı davam edən hərbi təcavüzünün nəticələri barədə fikir mübadiləsi aparılıb.

    Hakan Fidan bəzi region ölkələri ilə məsləhətləşmələrinin davam etdiyinə toxunaraq Türkiyənin müharibənin dayandırılmasına kömək etmək üçün səylərini davam etdirəcəyini vurğulayıb.

    Daha əvvəl Tramp tərəflərin münaqişənin sülh yolu ilə nizamlanması üzrə davam edən təmaslarına baxmayaraq, ABŞ-nin İrana zərbələr endirməyə davam edəcəyini açıqlayıb.

    Xatırladaq ki, ABŞ və İsrailin 28 fevralda İrana qarşı birgə əməliyyat başlatmasından qısa müddət sonra İsrail Müdafiə Qüvvələri ilə "Hizbullah" arasında silahlı qarşıdurma yenidən başladı. İran da cavab olaraq İsrail ərazisinə raketlər buraxıb. Bundan əlavə, İran qüvvələri ABŞ-nin Fars körfəzi ölkələrində yerləşən hərbi bazalarına hücum edib. Yaxın Şərqdəki vəziyyətlə əlaqədar regionun bəzi ölkələri hava məkanını müvəqqəti bağlayıb. Həmin gün İranın ali dini rəhbəri Əli Xamenei ABŞ və İsrailin hücumları nəticəsində öldürülüb.

    19:59

    Əraqçi: Amerikalıların davranışları ilə sözlərində ziddiyyət var

    Region
    19:45
    Foto

    Zelenski Səudiyyə Ərəbistanına səfər edib

    Digər ölkələr
    19:44
    Foto

    "FIFA Series – 2026": Azərbaycan millisinin Sent Lüsiya yığması ilə oyundan əvvəl açıq məşqi təşkil olunub

    Futbol
    19:32

    Tramp: ABŞ İrana zərbələr endirməyə davam edəcək

    Digər ölkələr
    19:27
    Foto

    Fərid Qayıbovun sədrliyi ilə COP10 Bürosunun birinci rəsmi iclası keçirilib

    Fərdi
    19:25

    Yaponiyanın şimal-şərqində güclü zəlzələ baş verib

    Digər ölkələr
    19:23

    ABŞ digər ölkələri çəkindirmək üçün nüvə sınaqlarını bərpa edə bilər

    Digər ölkələr
    19:18

    Bəhreynli səyyah: Qarabağın hər bir şəhərinin özünəməxsus atmosferi var

    Qarabağ
    19:12
    Foto

    Gənclər "Urban Hackathon 2026"da dayanıqlı şəhər mobilliyi üçün həllər təqdim ediblər

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti