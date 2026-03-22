    Али Мусави: Ормузский пролив открыт для всех, кроме США и Израиля

    Али Мусави: Ормузский пролив открыт для всех, кроме США и Израиля

    Ормузский пролив открыт для всех стран, за исключением США и Израиля, а также их союзников.

    Как сообщает Report со ссылкой на "Khabar Fouri", об этом заявил постоянный представитель Ирана при Международной морской организации Али Мусави.

    По его словам, проход судов через Ормузский пролив возможен при координации мер безопасности и охраны.

    Мусави подчеркнул, что международные обязательства должны соблюдаться с уважением к территориальной целостности и правам Ирана.

    Он также отметил, что безопасность судов и экипажей в проливе должна обеспечиваться в координации с иранскими властями.

    "Иран готов сотрудничать с Международной морской организацией и государствами-членами для повышения морской безопасности и защиты моряков. Дипломатия остается нашим приоритетом, однако необходимо полное прекращение атак и укрепление взаимного доверия", - добавил он.

    Отметим, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля, а также атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией ряд государств региона временно закрыл воздушное пространство. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

    Əli Musəvi: Hörmüz boğazında gəmilərin hərəkəti İranla koordinasiya olunmalıdır
    Ali Mousavi: Ship movement in Strait of Hormuz must be coordinated with Iran
    12:17

    Завтра в Баку ожидается переменная облачность, в регионах — дожди и снег

    12:09

    Главы МИД Ирана и Омана обсудили обострение ситуации в регионе

    11:49

    11:27

    Автовокзалы Азербайджана перешли на усиленный режим работы в праздничные дни

    11:20

    Бакинский аэропорт признан лучшим в Центральной Азии и СНГ

    11:13
    Делегация Азербайджана прибыла в Тбилиси на похороны патриарха Илии II

    10:59

    Почти 3 тыс. человек эвакуированы из Ирана в Азербайджан

    10:58

    В Азербайджане за сутки изъято более 40 кг наркотиков

    10:44
    Установлены личности пострадавших при взрыве в Сумгайыте - ОБНОВЛЕНО - 2

