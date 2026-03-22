Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз Праздник Рамазан
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз Праздник Рамазан

    Трамп дал Ирану 48 часов на открытие Ормузского пролива

    Другие страны
    • 22 марта, 2026
    • 04:11
    Трамп дал Ирану 48 часов на открытие Ормузского пролива

    Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о готовности нанести удары по иранским электростанциям, если в течение 48 часов Ормузский пролив не будет полностью открыт для свободного прохода судов.

    Как передает Report, соответствующая публикация размещена на странице американского лидера в соцсети Truth Social.

    "Если Иран не откроет Ормузский пролив полностью, без угрозы, в течение 48 часов с этого момента, США нанесут удар и уничтожат их многочисленные электростанции, начиная с самой крупной!", - говорится в сообщении.

    Официальный представитель "Хатам аль-Анбия" - центрального командования вооруженных сил Ирана - 11 марта сообщил, что Тегеран не допустит транспортировку через Ормузский пролив каких-либо топливных грузов, связанных с США и их союзниками. Через этот стратегически важный водный путь осуществляется порядка одной пятой всего мирового нефтяного экспорта. 15 марта иранская сторона предупредила, что готова задействовать все доступные средства, в том числе контроль над судоходством в Ормузском проливе, для того чтобы принудить противника к отступлению.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В результате был убит Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, а также ряд высокопоставленных лиц. После этого Иран начал наносить удары по целям в Израиле, а также по объектам, связанным с США и их союзниками в Саудовской Аравии, Катаре, ОАЭ, Омане, Бахрейне, Ираке и на Кипре.

    Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке Дональд Трамп Ормузский пролив
    Tramp İrana Hörmüz boğazını açmaq üçün 48 saat vaxt verib
    Последние новости

    04:11

    Трамп дал Ирану 48 часов на открытие Ормузского пролива

    Другие страны
    03:40

    Иранское телевидение сообщило о бомбардировках военных объектов в Йезде

    В регионе
    03:05

    В Киеве наблюдается частичный блэкаут

    Другие страны
    02:36

    Трамп намерен привлечь службу иммиграционного контроля к охране аэропортов

    Другие страны
    02:21

    Милей: Аргентина готова обеспечить энергобезопасность Европы

    Другие страны
    01:57

    В Иране заявили о новой фазе борьбы с Изарилем после атаки на объект в Димоне

    В регионе
    01:16

    Ynet: Более 40 человек пострадали при ударе иранской ракеты в Араде

    Другие страны
    00:49

    СМИ: В Белом доме начали подготовку к возможным мирным переговорам с Ираном

    Другие страны
    00:36

    МЧС призывает соблюдать правила безопасности при розжиге праздничных костров

    Происшествия
    Лента новостей