Трамп дал Ирану 48 часов на открытие Ормузского пролива

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о готовности нанести удары по иранским электростанциям, если в течение 48 часов Ормузский пролив не будет полностью открыт для свободного прохода судов.

Как передает Report, соответствующая публикация размещена на странице американского лидера в соцсети Truth Social.

"Если Иран не откроет Ормузский пролив полностью, без угрозы, в течение 48 часов с этого момента, США нанесут удар и уничтожат их многочисленные электростанции, начиная с самой крупной!", - говорится в сообщении.

Официальный представитель "Хатам аль-Анбия" - центрального командования вооруженных сил Ирана - 11 марта сообщил, что Тегеран не допустит транспортировку через Ормузский пролив каких-либо топливных грузов, связанных с США и их союзниками. Через этот стратегически важный водный путь осуществляется порядка одной пятой всего мирового нефтяного экспорта. 15 марта иранская сторона предупредила, что готова задействовать все доступные средства, в том числе контроль над судоходством в Ормузском проливе, для того чтобы принудить противника к отступлению.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В результате был убит Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, а также ряд высокопоставленных лиц. После этого Иран начал наносить удары по целям в Израиле, а также по объектам, связанным с США и их союзниками в Саудовской Аравии, Катаре, ОАЭ, Омане, Бахрейне, Ираке и на Кипре.