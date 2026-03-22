    Əli Musəvi: Hörmüz boğazında gəmilərin hərəkəti İranla koordinasiya olunmalıdır

    • 22 mart, 2026
    Əli Musəvi: Hörmüz boğazında gəmilərin hərəkəti İranla koordinasiya olunmalıdır

    İranın Beynəlxalq Dəniz Təşkilatındakı (BDT) daimi nümayəndəsi Əli Musəvi bildirib ki, Hörmüz boğazı ABŞ və İsraildən (onların müttəfiqləri də daxil – red.) başqa hamı üçün açıqdır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ə. Musəviyə istinadən "Khabar Fouri" məlumat yayıb.

    "Hörmüz boğazından gəmilərin keçidi təhlükəsizlik və mühafizə tədbirlərinin koordinasiyası ilə mümkündür", - Musəvi deyib. O, əlavə edib ki, beynəlxalq öhdəliklər İranın ərazi bütövlüyü və hüquqlarına hörmətlə müşayiət olunmalıdır.

    Onun sözlərinə görə, Hörmüz boğazında gəmilərin və heyətlərin təhlükəsizliyi İran rəsmiləri ilə koordinasiyalı həyata keçirilməlidir:

    "İran dəniz təhlükəsizliyinin artırılması, dənizçilərin qorunması üçün BDT və üzv ölkələrlə əməkdaşlığa hazırdır. Diplomatiya İranın prioriteti olaraq qalır, lakin hücumların tamamilə dayandırılması və qarşılıqlı etimad daha zəruridir".

    Xatırladaq ki, ABŞ və İsrail fevralın 28-də İrana qarşı hərbi əməliyyata başlayaraq respublikanın şəhərlərinə hava zərbələri endirib. İran da cavab olaraq İsrail ərazisinə raketlər buraxıb. Bundan əlavə, İran qüvvələri ABŞ-nin Fars körfəzi ölkələrində yerləşən hərbi bazalarına hücum edib. Yaxın Şərqdəki vəziyyətlə əlaqədar regionun bəzi ölkələri hava məkanını müvəqqəti bağlayıb. Həmin gün İranın ali dini rəhbəri Əli Xamenei ABŞ və İsrailin hücumları nəticəsində öldürülüb.

    ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Hörmüz boğazı Beynəlxalq Dəniz Təşkilatı (BDT)
    Али Мусави: Ормузский пролив открыт для всех, кроме США и Израиля
    Ali Mousavi: Ship movement in Strait of Hormuz must be coordinated with Iran

