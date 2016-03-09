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    Давутоглу: Приоритетом оборонной промышленности Турции станет внутреннее производство

    В рамках заседания Исполнительного комитета оборонной промышленности утверждены новые проекты на сумму в общей сложности 5,9 млр. долларов

    Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ "Приоритетом оборонной промышленности Турции станет внутреннее производство". 

    Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил премьер-министр этой страны Ахмет Давутоглу по итогам заседания Исполнительного комитета оборонной промышленности Турции в Анкаре.

    Глава правительства сообщил, что в рамках заседания Исполнительного комитета оборонной промышленности были утверждены новые проекты на сумму в общей сложности 5,9 млрд. долларов, 4,5 млрд. из которых приходятся на местное производство.

    Давутоглу отметил также, что в текущем году в Турции начнется производство пехотной винтовки турецкой сборки, а в вопросе создания беспилотного летательного аппарата, оснащенного снарядами, предприняты важные шаги.

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