Аэропорт Казани закрыт из-за непогоды

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Аэропорт Казани закрыт из-за неблагоприятных погодных условий.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

"В 07.37 в Объединенную диспетчерскую службу Центра по управлению в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Республике Татарстан поступило сообщение от диспетчера международного аэропорта Казань о том, что из-за неблагоприятных погодных условий (гололедица) с 05.35 (по Баку) 11 ноября аэропорт закрыт", - говорится в сообщении пресс-службы.

По информации регионального Гидрометцентра, непогода с мокрым снегом и ледяным дождем сохранится на территории республики ночью 11 ноября.